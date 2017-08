The Evil Within 2 - Gameplay-Demo: So sieht die neue Open World aus

Samstag, 26. August 2017 um 11:51

Auf der Gamescom 2017 haben wir erstmals längere Gameplay-Abschnitte aus The Evil Within 2 gesehen und können diese Demo im Video auch zeigen. Zu Gast im #gamestarcampt-Studio war Eva Sykora, die die Neuerungen erklärt und Szenen aus Kapitel 2 und Kapitel 3 zeigt.

Die beiden Kapitel zeigen auch sehr gut den Kontrast zwischen dem ersten The Evil Within und dem neuen Nachfolger, der im Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden soll. Denn während Kapitel 2 noch an die eher engen Gebiete des Originals erinnert, betreten wir in Kapitel 3 die offene Spielwelt der US-Kleinstadt Union.

In der Gameplay-Demo sehen wir auch die neue Levelkarte und folgen einer Nebenmission, die optional sind.

Mehr dazu: Crafting, Skills und Upgrades in The Evil Within 2