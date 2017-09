The Evil Within 2 - Gameplay-Trailer: Kämpe, Monster, falsche Welten

Dienstag, 12. September 2017 um 17:20

Der neue Trailer zu The Evil Within 2 zeigt, warum Sebastian Castellanos sich in die Albtraumwelt des STEM wagt. Um seine Tochter zu finden, kämpft er sich doch Horden von Monstern und trifft dabei auch auf Mitstreiter.

Zu sehen sind Feuergefechte gegen verunstaltete Kreaturen, welche auch mit einem Flammenwerfer zur Tat schreiten. Neben diesen Monstern muss sich der Held auch gegen menschliche Gegner wie Stefano und Theodore beweisen, um seine Tochter aus den Klauen der Pyschopathen und Monstern zu befreien.

The Evil Within 2 ist der direkte Nachfolger von Bethesdas Horrosspiel The Evil Within und erscheint am 13. Oktober für PC,PS4 und Xbox One.