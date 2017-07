The Evil Within 2 - Gameplay-Trailer zeigt Survival-Aspekt des Horrorspiels

Mittwoch, 19. Juli 2017 um 18:30

Der Gameplay-Trailer »Survive« zu The Evil Within 2 zeigt Spielszenen aus dem Horror-Titel, in denen Protagonist Sebastian ums Überleben und gegen die Zeit kämpft: Er muss seine Tochter Lily finden, bevor sie in einer zerfallenden STEM-Welt für immer verloren ist. Auf seiner Suche wird er von den Dämonen seiner Vergangenheit und seiner eigenen Unsicherheit verfolgt.



The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. (ja, wirklich) Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.