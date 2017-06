The Evil Within 2 - Gruseliger Trailer zum Horror-Sequel

Montag, 12. Juni 2017 um 06:35

Das Horror-Action-Adventure The Evil Within bekommt einen Nachfolger. In The Evil Within 2 bekommt es Sebastian, der Held aus dem ersten Teil erneut mit fiesen Dämonen und seinem instabilen Geisteszustand zu tun. Der erste Trailer von der E3 2017 zeigt das zu den Klängen von Ordinary World schon sehr gut.