The Evil Within 2 - Horror-Fotograf zeigt grausame Bilder im Story-Trailer

Mittwoch, 16. August 2017 um 16:22

Ein gruseliger neuer Story-Trailer zu The Evil Within 2 stellt Sebastians Gegenspieler vor: Stefano Valentini ist ein Künstler, mit einem Hang zum Dunklen und zum Horror, der das ungeniert in seinen Werken auslebt. Die aus verschiedenen Gehirnen zusammengesetzte Welt Stem ist mit ihnen durchsetzt und zeigt uns seine schauderhafte Vorstellungskraft im Spiel.

Besonders besessen ist der Fotograf vom Moment des Todes, den vermutlich auch nur zu gerne an uns beobachten würde. Und an unserer Tochter Lily, zu deren Rettung vor der bösen Organisation Mobius wir uns überhaupt erst in die surreale Welt von Stem aufmachen. Auch wenn The Evil Within 2 sich freier spielen soll als der Vorgänger, soll die Geschichte stärker im Vordergrund stehen und nicht mehr so wirr und zusammenhangslos präsentiert werden. Mit der Rettung seiner Familie hat Held Sebastian nun ein klares Ziel vor Augen.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.