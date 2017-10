The Evil Within 2 - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafikvergleich

Montag, 16. Oktober 2017 um 15:42

Wir vergleichen die Grafik von The Evil Within 2 auf PC, PS4 und Xbox One. Die PC-Version läuft mit maximalen Grafikdetails bei einer Auflsöung von 1080p.

Um ein klareres Bild für die Vergleichsszenen zu bekommen, haben wir chromatische Aberration und Filmkörnung deaktiviert. Die Konsolenversionen bietet erfreulicherweise diese Optionen ebenfalls, darum sind sie auch auf den Konsolen ausgestellt.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

ASUS Strix GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

