The Evil Within 2 - Trailer: Pater Theodores rechtschaffener Zorn

Mittwoch, 27. September 2017 um 16:00

Im neuen Trailer zum Horror-Actionspiel The Evil Within 2 von Tango Gameworks und Bethesda wird einer der Schurken des Spiels vorgestellt: Pater Theodore, der als einer von wenigen anderen Menschen in die STEM-Welt eingedrungen ist. Der gibt zwar vor die gleichen Ziele wie Held Sebastian Castellanos zu verfolgen, geht die Sache aber mit deutlich feurigeren Mitteln an.

The Evil Within 2 setzt die Geschichte um den Polizisten Sebastian Castellanos fort. Der sucht in Teil 2 nach seiner verschwundenen Tochter - und gerät dabei durch die STEM-Aparatur in die alptraumhafte Kleinstadt Union.

The Evil Within 2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 13. Oktober 2017.