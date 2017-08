The Inpatient - Story-Trailer verrät Release-Termin des Until Dawn-Prequels

Mittwoch, 30. August 2017 um 13:00

Mit dem PlayStation VR-Titel The Inpatient wagen sich die Entwickler von Supermassive Games noch einmal in das Until Dawn-Universum. Das Prequel spielt 60 Jahre vor der Horror-Nacht von Josh, Sam, Michael und Co. und erzählt die Hintergrundgeschichte des Blackwood Sanatoriums, das in Until Dawn eine wichtige Rolle einnimmt.

Ein neuer Story-Trailer zum Prequel verrät zum einen den Release-Termin von The Inpatient, der auf den 21. November festgelegt wurde, und erklärt uns zudem, dass wir die Rolle eines Patienten einnehmen, der in den 1950er Jahren in der Nervenheilanstalt untergebracht wurde. Wir haben keine Erinnerung daran, wer wir sind oder warum wir im Blackwood Sanatorium eingeliefert wurden und müssen die Anstalt untersuchen, um die Geheimnisse zu lüften.

Fans von Until Dawn können sich ihren Teil möglicherweise denken und ahnen, worauf die Geschichte von The Inpatient hinauslaufen wird. Auch das VR-Prequel soll die Spieler Entscheidungen treffen lassen, die den Verlauf der Story beeinflussen können.

The Inpatient erscheint am 21. November 2017 PlayStation VR.