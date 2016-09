The Last Guardian - Neue Schauplätze im Trailer zur Gamestop Expo

15.09.2016 336 Views 2 Kommentare 0 Gefällt mir

Der jüngst erneut verschobene PS4-Exklusivtitel The Last Guardian präsentiert sich anlässlich der GameStop Expo in einem neuen Trailer.

Darin sehen wir brandneue Schauplätze des Spiels und Gameplay-Szenen, die den Protagonisten gemeinsam mit seinem fabelhabften Freund Trico bei diversen Sprungeinlagen zeigen.

The Last Guardian erscheint am 6. Dezember für die PlayStation 4. Als Gründe für die erneute Verschiebung nannte Team Ico übrigens, dass in der letzten Entwicklungs-Phase des Spiels mehr Probleme als erwartet aufgetreten seien. Um eine bestmögliche Qualität zu garantieren, wolle man sich die Zeit für zusätzliches Bug-Fixing nehmen.