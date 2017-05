The Long Dark - Ankündigungs-Trailer zum Storymodus »Wintermute«

Freitag, 05. Mai 2017 um 15:43

Der lange versprochene Storymodus für das Survival-Spiel The Long Dark hat nun einen offiziellen Termin. Die Kampagne »Wintermute« wird am 1. August veröffentlicht, wenn die fertige Version aus dem Early Access auf Steam kommt und für Xbox One und PS4 erscheint.

Die Storykampagne wird allerdings nicht vollständig veröffentlicht: Am 1. August erhalten die Spieler Zugang zu den ersten zwei Kapiteln der insgesamt fünf Episoden. In der Geschichte begleiten wir den Piloten Will Mackenzie und Dr. Astrid Greenwood, die sich nach einem mysteriösen Flugzeugabsturz erst einmal in der kanadischen Wildnis wiederfinden - und dort überleben - müssen.

Die ersten beiden Episoden sollen sechs bis zehn Stunden an Spielzeit bieten.