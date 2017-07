The Long Dark - Dramatischer Launch-Trailer zu den ersten beiden Episoden

Sonntag, 30. Juli 2017 um 12:40

The Long Dark kommt nach einer jahrelangen Early Access-Reise endlich am Release-Ziel an: Am 1. August 2017 erscheinen die ersten beiden Episoden "Do Not Go Gentle" und "Luminance Fugue" des "Wintermute" genannten Storymodus. Um euch schon mal in die richtige Stimmung zu versetzen, gibt es nun einen sehr dramatischen Launch-Trailer.

Das Abenteuer besteht aus insgesamt fünf Episoden, die nach und im Laufe des Jahres bis ins Jahr 2018 hinein veröffentlicht werden. Im Spiel findet sich der Protagonist nach einem Flugzeugabsturz zusammen mit anderen Überlebenden in der Wildnis Nordamerikas wieder. Ihr müsst in der offenen Spielwelt Wasser und Nahrung finden, um zu überleben. Die Wetterbedingungen und der Tag-Nacht-Wechsel werden ebenfalls simuliert.

The Long Dark ist ab dem 1. August 2017 für PS4, Xbox One und PC verfügbar.