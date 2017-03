The Sexy Brutale - Das Casino-Personal stellt sich im neuen Trailer vor

Sonntag, 26. März 2017 um 11:55

Im Trailer zum Spiel The Sexy Brutale stellen Tequila Works und Cavalier Game Stduios das Casino-Personal des isometrischen Indiespiels genauer vor. Im Spiel gilt es, als Priesters Lafcadio Boone eine Reihe von Morden zu verhindern, die sich im skurrilen Casino Sexy Brutale ereignen. Dabei erleben wir die Morde in einer Zeitschleife, um so nach und nach alles richtig zu machen, damit alle Besucher gerettet werden können.

The Sexy Brutale soll am 12. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Für uns war es 2016 bereits eines der besten Spiele der Gamescom-Messe.