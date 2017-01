The Sexy Brutale - Trailer: Und täglich grüßt das Mörder-Tier

Freitag, 20. Januar 2017 um 13:13

The Sexy Brutale setzt auf die Idee des Bill-Murray-Klassikers »Täglich grüßt das Murmeltier«, allerdings mit einem brutalen Kniff. Denn in diesem Spiel müssen wir als Priesters Lafcadio Boone eine Reihe von Morden verhindern, die sich im skurrilen Casino Sexy Brutale ereignen. Wie in der Filmvorlage stecken wir aber in einer Zeitschleife fest und erleben immer wieder den selben Tag. So können wir aber auch die Morde beobachten und lernen, wie wir sie verhindern.

Der Trailer gibt uns nun einen kleinen Ausblick auf das Gameplay von The Sexy Brutale, das sein Spielgeschehen aus einer Iso-Ansicht zeigt. Wie genau die Mechanik funktioniert, lässt sich mit dem Video alleine zwar nur schwer erahnen, aber immerhin gibt der Trailer einen Blick auf das Interface und die stilvolle Grafik.

The Sexy Brutale soll am 12. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Für uns war es 2016 bereits eines der besten Spiele der Gamescom-Messe.