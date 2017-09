The Solus Project - Launch-Trailer verkündet PS4-Release des Survival-Abenteuers im All

Dienstag, 19. September 2017 um 15:30

The Solus Project ist ein düsteres Survival-Abenteuer auf einem scheinbar unbewohnten Planeten. Das Spiel der beiden Entwickler-Teams Grip Digital und Teotl Studios erschien bereits im Sommer 2016 für Xbox One und PC - ab sofort könnt ihr euch auch auf der PS4 und dem PlayStation VR-Headset ins bedrohliche Spielvergnügen stürzen.

Der neue Launch-Trailer nimmt euch mit auf den Alien-Planeten Gliese-6143-C und zeigt kurze Gameplay-Ausschnitte aus dem Spiel. In The Solus Project schlüpft ihr in die Rolle eines Astronauten, der der einzige Überlebende eines Raumschiffabsturzes ist. Die Crew war auf der Suche nach einer rettenden Kolonie - die Menschheit steht in dem Survival-Spiel nämlich kurz vor dem Aussterben.