The Surge - 14 Minuten Gameplay: Demo zum »Sci-Fi-Dark-Souls«

Freitag, 17. Februar 2017 um 12:00

Die Macher von Lords of the Fallen zeigen in diesem Gameplay-Video 14 Minuten aus ihrem neuen Spiel The Surge, das im Mai für PC, PS4 und Xbox One kommt und erneut einige Anleihen bei den Souls-Spielen nimmt. Im Video erklären die Entwickler von Deck 13 aber auch, was The Surge anders macht, beispielsweise beim Kampfsystem.

Wir haben es gespielt: Unser Angespielt-Eindruck zu The Surge

Das setzt nämlich statt auf leichte und schwere Angriffe auf vertikale und horizontale Attacken, damit man die Gegner besser zerteilen kann. Das überlegte Abtrennen von Gliedmaßen spielt in The Surge nämlich eine wichtige Rolle, so bekommen wir schließlich neue Ausrüstung in diesem Exoskelett-lastigem Zukunftssetting, in der wir auch oft gegen Roboter kämpfen.

The Surge spielt in einer endzeitlichen Zukunft auf der Erde in den Überresten der Industrieanlage von CREO. Im Video sehen wir nicht nur ein paar Gebiete vom CREO-Komplex, die Macher zeigen auch Teile der Quests und Interactionen mit NPCs.

Im Video bekommen wir auch einen Blick auf das Interface und das Inventar.

