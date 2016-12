The Surge - 4 Minuten Gameplay aus dem »Sci-Fi Dark Souls«

Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 12:04

Die Macher von Lords of the Fallen versetzen in The Surge das Dark-Souls-Spielprinzip in ein Sci-Fi-Setting und schicken uns in den Kampf gegen Roboter und Androiden. Dieses Gameplay-Video zeigt nun Spielszenen aus der Pre-Alpha-Version. Das Material ist unkommentiert und einige der Gebiete kennen wir bereits aus früheren Präsentationen.

Neu ist ein kurzer Blick auf das Inventar, in The Surge können wir unseren Gegnern nämlich Rüstungsteile vom Körper schlagen und dann selbst einsetzen.

Der Trailer zeigt auch den kampf gegen etwas größere Gegner und am Ende bekommen wir noch einen kleinen Ausblick auf einen der Mini-Bosse in The Surge.