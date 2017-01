The Surge - CGI-Trailer zum Sci-Fi-RPG kündigt Release im Mai an

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 12:45

Die Entwickler von Deck 13, vor allem bekannt durch das Dark Souls-ähnliche Rollenspiel Lords of the Fallen, planen mit The Surge abermals einen Ausflug ins Genre der Action-RPGs. Dieses Mal steht aber ein Sci-Fi-Setting im Mittelpunkt, das uns gegen Maschinen und wildgewordene Roboter antreten lässt. Der neue Bad Day at the Office-Trailer zeigt die Vorgeschichte zu The Surge und lässt Protagonist Warren gleich am ersten Arbeitstag beim Mega-Konzern CREO den Horror am eigenen Leib erfahren.

Bei einer Routine-Operation, bei der Exo-Skelett und Körper miteinander verbunden werden sollen, geht etwas schief und Warren muss sich nun innerhalb des Konzerns gegen eine verrückte KI wehren. Um zu überleben muss Warren sein Exo-Skelett ständig aufrüsten und dabei auch Upgrades von seinen Gegnern stehlen, indem er die entsprechenden Extremitäten abschneidet.

Am Ende verspricht der The Surge-Trailer einen Release im Mai für PC, PS4 und Xbox One.