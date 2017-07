The Surge - Demo-Trailer: Es gibt jetzt eine kostenlose Alternative zu diesen kreischenden YouTubern

Donnerstag, 20. Juli 2017 um 13:21

Deck 13 hat ein Einsehen mit allen, die sich für The Surge interessieren und bislang nicht die Vollversion gekauft haben. Statt sich das Spiel bei kreischenden YouTubern und Livestreamern inklusive Live-Cam-Einblendung kostenlos ansehen zu müssen, wie in diesem Trailer sehr anschaulich demonstriert, kann man jetzt eine Demo auf PC, PS4 und Xbox One runterladen und den ersten Level, inklusive Bosskampf, selbst spielen.

The Surge ohne Fremdeinblendungen erleben

Vielleicht, um die Vorteile einer selbst spielbaren Demo von The Surge zu unterstreichen, zeigt der Trailer eine ganze Reihe von Influencern und Online-Persönlichkeiten, die bei bestimmten Ereignissen im Spiel ausrasten und deren Bildeinblendungen für Spenden, Live-Cam und Kanallogos den Blick auf das Spiel teils stark beeinträchtigten. Wer auf solche Rahmenbedingungen verzichten will und trotzdem The Surge erleben möchte, kann jetzt die Demo ausprobieren und danach seine Kaufentscheidung treffen.

