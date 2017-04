The Surge - Gameplay & Fazit: Wie gut ist das Sci-Fi-Dark-Souls?

Montag, 10. April 2017 um 17:55

Wir haben die Vorschau-Verion von The Surge durchgespielt und können ein erstes Fazit zum neuen Spiel der Lords of the Fallen-Macher liefern. Denn schon am 16.5.2017 soll die Vollversion für PC, PS4 und Xbox One in den Handel kommen und die Demo liefert mit dem ersten Story-Level inklusive Bosskampf einen guten Ausblick auf das, was uns im Mai erwartet.

Michael Obermeier und Christian Fritz Schneider zeigen die PC-Demo zu The Surge und gehen auf die Besonderheiten beim Kampfsystem und der Ausrüstung ein. Außerdem gibt es Szenen aus dem Bosskampf des ersten Spielabschnitts und wir wagen uns unter die Erde.

Da The Surge in der Zukunft auf der Erde spielt, treten wir hier gegen Roboter und Menschen in Exo-Suits an, während wir die Industrieanlagen der ominösen CREO-Firma erkunden.

Düstere Zukunft: Die Fazination von Cyberpunk