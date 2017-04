The Surge - Loot-Trailer zeigt, wie brutal das Spiel ist

Donnerstag, 06. April 2017 um 16:50

Im Action-Rollenspiel The Surge geht es nicht zimperlich zu, schließlich schlagen wir Gegner Körperteile ab, um die kybernetischen Teile später als Waffen selbst nutzen zu können. Dabei gehen natürlich auch die biologischen Körperteile zu bruch und dieser Gameplay-Trailer zeigt, wie blutig die Angelegenheit dabei oft wird.

In erster Linie geht es im Video aber nicht um die Gewalt sondern um das Loot-System des Dark-Souls-ähnlichen Spiels der Lords of the Fallen-Macher von Deck 13. In The Surge rüsten wir unseren Charakter nämlich mit einem Exosuit aus und bringen immer bessere Rüstung und Waffen daran an. Um die Blaupausen für diese Geräte freizuschalten, müssen wir aber Gegnern Arme, Beine und Köpfe abschlagen und Technologie kapern.

Mehr zum Spiel: Unsere Angespielt-Vorschau zu The Surge