The Surge - Trailer: Megakonzern CREO schickt Riesenroboter in den Kampf

Freitag, 17. März 2017 um 11:00

Gerade erst wurde der Release-Termin für das Action-Rollenspiel The Surge angekündigt, da liefert der deutsche Entwickler Deck 13 auch gleich noch einen aufwendigen Render-Trailer zum »Sci-Fi-Dark-Souls« hinterher. In dem Video kämpft der Held des Spiels, Warren, gegen Roboter und einen menschlichen Gegner, während er die Ruine eines CREO-Gebäudes erkundet.

Und so sieht das Spiel aus: 14 Minuten Gameplay aus The Surge

CREO ist ein Megakonzern und entwickelte auch den Exosuit des Helden. In der endzeitlichen Welt von The Surge, sind die besten Tage der Firma aber lange vorbei und jetzt herrschen Killerroboter und Exosuit-Plünderer über die Industrieanlagen von CREO.

The Surge soll am 16. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und ist nach Lords of the Fallen das zweite Spiel von Deck 13, das sich am Spielsystem der Souls-Reihe orientiert.

