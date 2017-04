The Surge - Story, Spielzeit, New Game Plus - Antworten im Video

Samstag, 15. April 2017 um 13:26

Im Livestream zu The Surge mit Game Director Jan Klose haben wir nicht nur die PC-Version gespielt, sondern auch Fragen der Zuschauer beantwortet. Dieses Video zeigt die beiden Fragerunden des Stream-Mitschnitts. Jan beantwortet Fragen zur Story, zu Lead Plattform, DLCs und Umfang von The Surge. Es geht auch um New-Game-Plus und was sich dort ändern.

Mehr Gameplay: Neuer Level und erste Drohne in The Surge

Auch der Schwierigkeitsgrad und die Gameplay-Anpassungen durch Implantate sind Themen der Fragerunde.

Wer sich für das neue Spiel von Deck 13, die zuletzt Lords of the Fallen gemacht hatten, interessiert, wird in diesem Video auf jeden Fall viele Antworten zu The Surge hören.