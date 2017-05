The Surge - Test-Video: Mehr als ein Souls-Klon

Dienstag, 16. Mai 2017 um 14:34

The Surge ist nicht nur das »Sci-Fi-Dark-Souls« aus Deutschland. Im Test-Video gehen wir auf ein paar der Besonderheiten ein, die das Action-Rollenspiel Deck 13 von der Vorlage abheben und erklären, warum The Surge uns so gut gefällt. So kann man in The Surge beispielsweise einzelne Körperteile der Gegner anvisieren und abschlagen. So erhält man Rüstungen und Waffen direkt vom Feind, die man später auch verbessert kann.

Je nach gewählter Waffe ändert sich dann auch der Kampfstil mitunter stark. Auch die Rüstungen-Sets geben besondere Boni. Zudem kann man die Ausrüstung mit Mods an die eigenen Vorlieben anpassen oder unterschiedliche Drohnen zu Hilfe rufen.

The Surge ist ab dem 16.5.2017 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

Und die Wertung: Unser Test zu The Surge mit Wertung