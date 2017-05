The Surge - Video: Bislang geheimer Intro-Twist stellt Spielfigur in neues Licht

Montag, 15. Mai 2017 um 14:20

The Surge beginnt mit einem Twist, den wir in unseren bisherigen Vorschau-Versionen noch nicht erahnen konnten. In diesem Video zeigen wir die große Überraschung des Eröffnungs-Levels, das in der Test-Version erstmals spielbar war. Die bisherige Preview-Fassung bekann nämlich erst nach dieser kurzen Prolog-Sequenz.

Wer sich die Überraschung nicht verderben will, sollte sich das Video natürlich nicht ansehen.

The Surge kommt am 16.5. für PS4, PC und Xbox One und ist das neue Spiel von Deck 13, die zuletzt mit Lords of the Fallen ein Souls-ähnliches Spiel veröffentlicht hatten und diesen Trend mit The Surge fortsetzen. Allerdings geht es hier in die Überreste einer Sci-Fi-Fabrik, wo wir gegen Roboter und Menschen in Exo-Suits kämpfen und den Gegnern die Gliedmaßen abschlagen, um neue Waffen und Rüstung zu erbeuten.