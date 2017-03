The Walking Dead: A New Frontier - Trailer zu Episode 3 gibt Release-Termin bekannt

Donnerstag, 23. März 2017 um 19:11

Der Trailer zur dritten Episode der dritten Season von Telltales »The Walking Dead« gibt einen ersten Eindruck auf die kommenden Ereignisse des Adventures. Das Video gibt das Release-Datum der Episode bekannt. Diese erscheint am 28. März 2017.



Zum Inhalt: Nach den Ereignissen der Doppelfolge von »Ties That Bind: Part Two« hat Javier immer noch Schwierigkeiten, seinen Platz in seiner wiedervereinten Familie zu finden. Gleichzeitig wächst auch die Anspannung innerhalb der schützenden Mauern von Richmond. Werden sich Clementine und der Rest der Truppe gegen Javier wenden? Es ist nun an der Zeit, sich für eine Familie zu entscheiden, in die man geboren wurde oder die man sich selbst geschaffen hat.