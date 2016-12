The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier im Trailer: Neue Hauptfigur Javier startet mit Doppel-Episode

Freitag, 02. Dezember 2016 um 05:38

Der erste längere Trailer zu The Walking Dead: Season 3 springt zurück an den Anfang der Zombie-Plage und stellt uns Javier bei seiner ersten Begegnung mit einem Untoten vor - seinem eigenen Großvater. Die Haupthandlung von A New Frontier wird aber einige Jahre später spielen. Dann wird Javier auch Clementine treffen, was wir ja schon wissen.

Am 20. Dezember 2016 will Telltale die ersten beiden Episoden von Staffel 3 von The Walking Dead als Doppelfolge veröffentlichen, für PC, PS4 und Xbox One sowie für Android- und iOS-Geräte. Im Video bekommen wir schon einen ersten Eindruck von der verbesserten Technik, die in der dritten Staffel zum Einsatz kommt.

Es wird möglich sein Spielstände aus den früheren Staffel für A New Frontier zu importieren, man wird aber auch einen Fake-Speicherstand mit Entscheidungen aus den vorherigen Episoden erstellen können, die sich auf die neue Staffel auswirken.