The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier - Trailer nennt Release-Datum der Retail-Version

Montag, 13. Februar 2017 um 10:52

Telltale hat einen neuen Trailer zu The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier veröffentlicht, um den Release-Termin der Retail-Version anzukündigen: Die soll ab dem 3. März in den Läden stehen und die bereits veröffentlichten ersten beiden Episoden enthalten.

Auch Zugang zu den weiteren Episoden ist enthalten, die können dann zum Release heruntergeladen werden. Die dritte Staffel wird wie gewohnt für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht unser Test zeigt, ob es sich lohnt wieder in den Zombie-Horror einzusteigen.