The Walking Dead - Serien-Trailer: Erster Blick auf King Ezekiel und seinen Tiger

23.09.2016 268 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der neue Trailer zur erfolgreichen Zombie-Serie The Walking Dead zeigt auf, wie es in der neuen siebten Staffel weitergeht und wirft einen ersten Blick auf Serienzuwachs King Ezekiel und sein Zombie-fressender Tiger Shiva, bereits bestens bekannt aus der gleichnamigen Comic-Reihe von Robert Kirkman.



Der Serienhit wird am 23. Oktober 2016 auf dem US-Sender AMC mit der siebten Staffel fortgesetzt. Nur wenige Stunden später können deutsche Fans ab dem 24. Oktober die Folgen auf dem Pay-TV-Sender FOX wahlweise in deutscher und englischer Sprache sehen.



Gleich in den ersten Folgen wird dann auch geklärt, welchen der elf Hauptcharaktere der neue Gegenspieler Negan (Jeffrey Dean Morgan) mit seinem Baseballschläger Lucille ins Jenseits befördern wird.