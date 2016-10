The Wild Eight - Gameplay und Erklärungen im Trailer

18.10.2016 48 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Secrets-of-the-Wild-Trailer des Spiels The Wild Eight zeigt uns viele mysteriöse Orte und Gegner. Er zeigt z.B. ein verlassens Labor, einen Autofriedhof und eine zerstörte Militär-Basis. Außerdem sieht man gegen Ende des Trailers eine Schattengestalt die den Spieler zu verfolgen scheint. Eventuell ist sie der Grund dafür, dass alles verlassen ist.

Auch wird gezeigt, dass Tiere nun dynamischer auf den Spieler reagieren sollen. Bsp. Wildschweine sind dem Spieler nicht feindlich gesonnen. Wenn er sich aber zu schnell zu nahe an das Tier herantraut werden sie aggresiv.

Das kooperative Survivalspiel The Wild Eight des Publishers HypeTrain Digital und des Entwicklers Eight Point versetzt eine Gruppe Spieler in die Lage von Überlebenden im verschneiten US-Bundestaat Alaska. Nachdem das Flugzeug der Gruppe abgestürzt ist, müssen die Überlebenden sich um Nahrung, Wasser, Feuer und eine Unterkunft kümmern. Ist erstmal Alles beschaft, so gilt es die Umgebung zu erkunden um mögliche Rettung wahrzunehmen oder Gefahren auszumachen.

Nach der veröffentlichung einer frühen Demo-Version von The Wild Eight konnte das Projekt auch seinen Kickstarter-Kampagne erfolgreich abschließen.