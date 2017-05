Themenwoche Comics - Helden, Schurken, Universen

Montag, 08. Mai 2017 um 15:12

In der Themenwoche Comics feiern wir vom 8. bis 12. Mai die beliebtesten Bildergeschichten der Welt mit ihren ikonischen Helden und Schurken wie Captain Amerika oder dem Joker. Von Montag bis Freitag gibt’s täglich neue Artikel, Videos und Verlosungen rund ums Thema, außerdem kann unsere Community täglich im »Battle of Superheroes« darüber abstimmen, welcher Charakter sich in der Elimination-Abstimmung bis ins Finale kämpft.

Für die Themenwoche arbeiten wir eng mit der MCM Comic Con Hannover zusammen, die am 20. Und 21. Mai stattfindet und Fans mit Film- und Serienstars, Live Acts und jeder Menge geballter Nerd-Kultur lockt. Wer mehr über unsere Comic-Sternstunde wissen will, findet jeden Tag Nachschub in unserem großen Sammelartikel zur Themenwoche, wer sich Tickets sichern möchte, sollte einen Blick in unser Quiz der Woche werfen!

Tickets für die MCM Comic Con Hannover sind auf der offiziellen Website verfügbar.

Themenwoche Comics: Alle Infos im Überblick