Theseus - Gameplay-Trailer zeigt gruseliges Versteckspiel für PSVR

Samstag, 03. Juni 2017 um 14:00

Ab Sommer 2017 gibt es auf PlayStation VR ein ungewöhnliches Fangen- und Versteckspiel. In Theseus schlüpfen Spieler in die Rolle des titelgebenden Helden und müssen versuchen, vor einem gigantischen Minotauros aus einem verworrenen Labyrinth zu entkommen.

Der Ankündigungstrailer des VR-Titels zeigt dabei, dass es alles andere als einfach ist. Der Held kann den Minotaur nicht direkt angreifen und jede Begegnung der beiden soll eine neue Herausforderung bieten. Das Monster ist zwar blind, allerdings sind seine anderen Sinne ausgeprägt, weshalb er nicht zu einem einfachen Gegner wird.

Interessant ist vor allem die Entscheidung, Spieler das Geschehen in Theseus nicht in First-, sondern in Third-Person-Perspektive erleben zu lassen. Grund hierfür ist laut der Entwickler, dass die Ungleichheit zwischen Theseus und dem Minotaur dem Spieler immer wieder vor Augen geführt werden soll. Dabei helfen soll außerdem eine Mischung aus dynamischer und statischer Kamera. Zu den Inspirationsquellen des Spiels zählt nicht nur der Mythos des griechischen Ungetüms selbst, sondern acu Spiele wie Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian.

Theseus erscheint im Sommer 2017 für PlayStation VR.