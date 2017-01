Thimbleweed Park - Fieser Clown erklärt das Point&Click-Adventure

Freitag, 20. Januar 2017 um 15:35

In einer Stadt wie Thimbleweed Park ist eine Leiche dein kleinstes Problem. So der Slogan für das neue Point&Click-Adventure von Genre-Legende Ron Gilbert und Gary Winnick. In diesem Trailer zum Spiel erklärt uns der gescheiterte Clown Ransome, wie er sein Comeback plant, nachdem ihn eine alte Frau verflucht hat. Natürlich sieht Ransome seine Aufgabe im Spiel als den Dreh und Angelpunkt des Adventures.

Tatsächlich spielt man in Thimbleweed Park aber gleich mehrere Charaktere mit unterschiedlichen Zielen, darunter auch zwei Agenten, die an die Helden der TV-Serie Akte X erinnern, Mulder und Scully.

Thimbleweed Park soll im ersten Quartal 2017 für PC, Xbox One, Mac, Linux, iOS und Android veröffentlicht werden.