Titanfall 2 - 2 Minuten Piloten-Gameplay zum Mech-Shooter

In knapp einem Monat ist es so weit und wir können uns in Mechs auf die Schlechtfelder von Titanfall 2 schwingen. Bevor der Shooter am 28. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird, gibt es einen neuen Trailer, der uns die schnellen Gefechte zeigt und seinen Fokus auf die Piloten und ihr Zusammenspiel mit den Titans zeigt.