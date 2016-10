Titanfall 2 - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 18:28

Wir vergleichen die Grafik von Titanfall 2 auf dem PC bei maximalen Grafik-Details mit PS4 und Xbox One. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Titanfall 2 kommt dieses Mal mit einer Einzelspieler-Kampagne, aus der wir alle Szene für dieses Video haben. Szenen aus dem Mehrspieler-Modus konnten wir nicht aufnehmen, da die Server zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht online waren. Alle Szenen enthalten den Day 1 Patch. Titanfall 2 bietet außerdem sechs neue Titans, viele neue Waffen, Ausrüstungen und erweiterte Pilotfertigkeiten. Pilot und Titan können umfangreich angepasst und individualisiert werden, außerdem wurden für den Mehrspieler-Modus die sogenannten Networks eingeführt, die jeder Spieler erstellen oder ihnen beitreten kann. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.