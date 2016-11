Titanfall 2 - Testvideo zu Respawns Mech-Shooter

Freitag, 04. November 2016 um 14:16

Wir klären im Test-Video, ob Titanfall 2 ein würdiger Nachfolger geworden ist und ob es Respawn Entertainment gelingt, sich in diesem Jahr gegen die Shooterkonkurrenz von Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare zu behaupten. Das Video dient als Ergänzung zu unserem geschriebenen Test von Titanfall 2 und zeigt die Stärken und Schwächen der Solo-Kampagne, zählt die die Neuerungen im Mehrspielermodus auf und beleuchtet die Technik des Robo-Shooters, die auf der betagten Source-Engine basiert. Titanfall 2 ist seit dem 28. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.