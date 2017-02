Top 5: Schwertkampf in Spielen - Diese Spiele machen For Honor Konkurrenz

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 14:19

Mit For Honor steht ein großer Release ins Haus, der zur Abwechslung einmal nicht auf Schusswaffen setzt: Im neuen Spiel von Ubisoft duellieren wir uns mit Schwertern und können uns mächtigen Fraktionen wie Wikingern, Rittern oder Samurai anschließen.

Aber wirklich neu ist das Spielprinzip nicht: Wir stellen in unserer Top-Liste vier weitere Spiele vor, die das Spielprinzip des Schwertkampfs perfektioniert haben und damit die idealen Alternativen zu For Honor darstellen. Titel wie Mount & Blade sehen zwar nicht schön aus, bieten aber eine unglaublich präzise Kampfsteuerung. Und ein Kingdom Come: Deliverance ist zumindest äußerst vielversprechend, wenn man nach den ersten Fazits zum Kampfsystem geht.

For Honor erscheint am 14. Februar für PC, PS4 und Xbox One. Ab dem 9. Februar findet noch einmal eine Open Beta statt.