Top of the Show: Electronic Arts - Das Highlight der EA Play war eine Riesen-Überraschung

Samstag, 10. Juni 2017 um 00:47

Es war die erste große Überraschung der E3 2017: Auf der EA Play hat der Publisher Electronic Arts das neue Spiel der Entwickler von Brothers: A Tale of Two Sons vorgestellt. In A Way Out brechen zwei Spieler im On- und Offline-Splitscreen-Modus aus einem Gefängnisaus. Das interessante Spielkonzept und die schicke Präsentation hat unsere Moderatoren Michael Obermeier und Christian Fritz Schneider und Gast-Experte Sandro Odak sichtlich beeindruckt. Im Video besprechen sie die tolle Präsentation und was das für EAs Indie-Label Originals bedeutet.