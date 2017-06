Tops: Xbox 2017 - Die Höhepunkte der Microsoft-Pressekonferenz

Montag, 12. Juni 2017 um 10:00

Mit der Xbox One X hat Microsoft seinem Project Scorpio einen finalen Namen gegeben. Wir diskutieren im #E3daheim-Video, ob die Strategie mit einer High-End-Konsole für Hardcore-Spieler aufgeht und welche Spieleankündigungen uns außerdem positiv überrascht haben. Wir sprechen über das neue Metro: Exodus und außerdem über Ori and Will of the Wisps.

E3 bei GameStar: alle Streams, News, Videos und Previews