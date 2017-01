Torment: Tides of Numenera - Trailer erklärt das neuartige Kampfsystem des Rollenspiels

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 18:58

In Torment: Tides of Numenera wird es viele Möglichkeiten zum Kampf geben, aber auch ebenso viele, diesen aus dem Weg zu gehen. Der aktuelle Trailer erklärt die vielfältigen Möglichkeiten, die das Spiel bietet und zeigt das neuartige Kampfsystem, bei dem beispielsweise auch Gegner im Kampf noch durch Dialoge zur Aufgabe überredet werden können. Im Video ist auch zu sehen, was nach dem Tod einer Spielfigur passiert und welche Spezialfähigkeiten den verschiedenen Charakteren im Kampf zur Verfügung stehen.

Das Science-Fantasy-RPG Torment: Tides of Numenera gilt als thematischer Nachfolger zu Planescape: Torment und erscheint am 28. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One.