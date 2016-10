Trailer-Roulette #3 - Zwei Redakteure, vier Trailer, echte Emotionen

20.10.2016 7 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die GameStar-Redaktion spielt Trailer-Roulette. Konkret bedeutet das: Zwei Redakteure bereiten jeweils zwei Trailer vor, die der andere nicht kennt. Und dann schauen sie gemeinsam diese Spieletrailer, reagieren drauf und sprechen darüber. Diesmal mit dabei:



Eine Spielidee, die als Konzept bereits merkwürdig klingt und auch im Trailer nicht so recht funktionieren will.

Einer der ganz großen Blockbuster-Titel des Herbstes, der uns ziemlich herausfordert.

Ein herrlich simples, eindeutig lustiges Spielkonzept mit einem dicken Pferdefuß.

Und dann noch ein Spiel aus Japan, das uns ein wenig in Richtung Nervenzusammenbruch bewegt.



Wir wünchen allen Zuschauern viel Spaß dabei und wir rufen im Video an einer Stelle dazu auf, uns Kommentare zu schreiben. Dafür wären wir wirklich danbkar. Generell freuen wir uns über Feedback zu Trailer-Roulette.

Mehr davon gefällig? Trailer- Roulette #2 und Trailer Roulette #1