Transformers 5: The Last Knight - Action-Trailer mit Bumblebee, Dinobot und Jungstar Isabela Moner

Freitag, 17. März 2017 um 08:00

Ein neuer Trailer zum Action-Kracher Transformers 5: The Last Knight von Regisseur Michael Bay ist eingetroffen und zeigt in vielen neuen Szenen erstmals die junge und taffe Newcomerin Isabela Moner mit ihrem kleinen Transformers Sqweeks. Dazu gibt es jede Menge Schlachten-Szenen mit Mark Wahlberg, Optimus Prime, Publikumsliebling Bumblebee, Dinobot und Megatron.

Und darum geht es: Den Heimatplaneten der Transformers Cybertron kann nur ein geheimnisvolles Artefakt aus der Zeit von König Artus (Liam Garrigan) und Merlin (Santiago Cabrera) helfen, der damals auf der Erde versteckt wurde. Doch Optimus Prime ist nicht mehr da und die Suche nach dem Artefakt erweist sich als schwierig. Gemeinsam mit Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee nehmen die Autobots den Kampf gegen Megatron auf. Ein Krieg zwischen Mensch und Maschine beginnt.

In den Hauptrollen spielen erneut Mark Wahlberg als Cade Yeager, Josh Duhamel als Lieutenant Colonel Lennox und Tyrese Gibson als Robert Epps mit. Neu dabei sind Isabela Moner als Izabella, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Santiago Cabrera und Anthony Hopkins.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 die deutschen Kinos.