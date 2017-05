Transformers 5: The Last Knight - Trailer: Mark Wahlberg und Bumblebee retten die Welt

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 07:53

Der neue Trailer zum Action-Spektakel Transformers: The Last Knight stellt die Geschichte der Menschheit auf den Kopf: Transformers waren schon zu Anbeginn der Zeit auf der Erde und kämpften Seite an Seite mit König Artur und seinen Rittern. Doch jetzt ist die Allianz beendet und Optimus Prime stellt sich gegen die Menschen um seine eigene Welt zu retten.

Zur Besetzung gehören Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Josh Duhamel, Tyrese Gibson und Newcomerin Isabela Moner. Regie führt Michael Bay.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 in die deutschen Kinos.