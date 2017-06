Transformers 5: The Last Knight - Weiterer Trailer mit Mark Wahlberg, Bumblebee, Drachen & Nazis

Freitag, 09. Juni 2017 um 08:00

Kurz vor Kinostart ist ein weiterer Trailer zum Action-Kracher Transformers 5: The Last King eingetroffen, bei dem Regisseur Michael Bay noch tiefer in die Trickkiste gegriffen hat.

Wenn man meint, schon alles gesehen zu haben, setzt er noch einen drauf: Transformers im Schwertkampf an der Seite von König Arturs Rittern, mehrköpfige Drachen, Dinobots und Transformers im Kampf gegen Nazis. Außerdem muss sich Mark Wahlberg auch noch mit einem Ninja-Butler rumschlagen.

Bumblebee im Kampf gegen den abtrünnigen Optimus Prime, gehören zur Besetzung Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Josh Duhamel, Tyrese Gibson und Newcomerin Isabela Moner.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 in die Kinos.