Travis Strikes Again: No More Heroes - Ankündigungstrailer zum neuen Suda 51-Spiel zeigt Duell im Wohnwagen

Donnerstag, 31. August 2017 um 14:45

Paukenschlag! Die Kult-Reihe No More Heroes bekommt einen offiziellen Nachfolger, und dieser wird sogar exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Der neueste Teil hört auf den Namen Travis Strikes Again: No More Heroes.

Im Nachfolger zu No More Heroes 2: Desperate Struggle übernehmen wir erneut die Rolle des Protagonisten Travis Touchdown, der es irgendwie schafft, durch eine Spielkonsole buchstäblich in eine virtuelle Welt gezogen zu werden. Innerhalb dieser ist er gezwungen, sechs tötliche Level zu absolvieren. In typischer “Nor More Heroes”-Manier steht am Ende jedes Levels ein(e) Endgegner(in) bereit, der / die bezwungen werden will. Das Spiel wird wie schon die Vorgänger von Grasshopper Manifactures unter der Aufsicht von Suda 51 entwickelt und soll auf Basis der Unreal Engine 4 zum Leben erweckt werden.

Travis Strikes Again: No More Heroes wird irgendwann 2018 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.