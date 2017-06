Tropico 6 angekündigt - Teaser: El Presidente kehrt 2018 zurück

Donnerstag, 01. Juni 2017 um 14:00

El Presidente kehrt zurück zu seinen Geschäften - Kalypso Media teasert kurz vor dem Start der E3 2017 in Los Angeles einen neuen Teil der Aufbau-Strategiereihe Tropico an. Tropico 6 kehrt demnach 2018 zurück auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

Tatsächlich hat sich El Presidente keinen besseren Zeitpunkt für seine Rückkehr aufs politische Parkett ausdenken können: Der Publisher beschreibt in der Ankündigung, dass es in Zeiten von politischen Wirrungen und Unruhen nach visionären Politikern verlange, die mit Weitsicht und Scharfsinn das Geschick ihres Landes lenken.

Der kurze Teaser-Trailer nimmt daraufhin auch gleich konkrete Beispiele auf: Im Radio laufen Nachrichten über den EU-Austritt Großbritanniens und Raketentests. Und El Presidente schreibt auf »Spitter« unter dem Pseudonym @realElPresidente - natürlich ein augenzwinkernder Gag auf Kosten von US-Presidente Donald Trump, der auf Twitter als @realDonaldTrump twittert.

Wer Tropico 6 entwickelt, ist noch nicht bekannt. Das Studio Haemimont kommt jedenfalls nicht in Frage: Die Entwickler der Vorgänger Tropico 3, 4 und 5 arbeiten momentan für Paradox an Surving Mars. Eine richtige Ankündigung mit mehr Infos erwarten wir zur E3.