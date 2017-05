Twin Peaks - Trailer zu Staffel 3 der Kultserie von David Lynch

Mittwoch, 17. Mai 2017 um 09:00

David Lynch setzt seine Kultserie Twin Peaks nach rund 26 Jahren mit einer dritten Staffel fort. Der neue Trailer wirft unter dem vielversprechenden Titel »It is happening again« einen ersten Blick auf die neuen Folgen mit vielen bekannten Charakteren.

So gibt es ein Wiedersehen mit Agent Dale Cooper (Kyle Mac Lachlan), Laura Palmer (Sheryl Lee), Gordon Cole (David Lynch), Deputy Andy Brennan (Harry Goaz), Lucy Moran (Kimmy Robertson), Norma Jennings (Peggy Lipton), Benjamin Horne (Richard Beymer) und James Hurley (James Marshall), sowie die inzwischen verstorbenen Schauspieler Catherine Coulson als Log-Lady, Miguel Ferrer als Albert Rosenfield und Warren Frost als Doc Hayward sind dabei.

Als Neuzugänge kündigen sich prominente Stars an: Monica Bellucci, Jim Belushi, Michael Cera, Laura Dern, Amanda Seyfried, Naomi Watts, Jennifer Jason Leigh und Tim Roth. Auch ein neuer Sheriff ist in der Stadt und wird von Michael Ontkean dargestellt.

Twin Peaks - Staffel 3 geht am 21. Mai 2017 auf dem US-Sender Showtime an den Start. In Deutschland präsentiert der Pay-TV-Sender die 18 neuen Folgen zeitgleich in der englischen Originalfassung. Ab dem 25. Mai werden dann die deutsch-synchronisierte Fassung gezeigt.