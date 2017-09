Unboxing Ark: Survival Evolved - Collector's Edition aus der Kategorie »bestenfalls Plunder«

Montag, 11. September 2017 um 09:00

Zumindest für PS4 und Xbox One gibt es eine Collector's Edition von ARK: Survival Evolved. Wir packen die Sammeledition im Boxenstopp-Video aus und zeigen, was man für 180 Euro neben dem Spiel und dem Season Pass noch an weiteren Bonusinhalten bekommt.

Die ARK: Survival Evolved Collector's Edition gibt es offiziell nur exklusiv bei Amazon.de.

