Unboxing Elex - Was taugt die Collector's Edition und wie könnt ihr sie gewinnen?

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 11:19

Für 110 Euro gibt es Elex in einer Collector's Edition für PC, PS4 und Xbox One - die PC-Version ist aber zumindest auf Amazon.de bereits ausverkauft. Wir haben aber noch vier Stück in der Redaktion und werde die auch verlosen. Wie ihr sie gewinnen könnt, verrät Christian Fritz Schneider am Ende des Videos.

Vorher schauen wir uns die Collector's Edition im Boxenstopp an und zeigen, was man bekommt, wenn man sich für die Sammleredition entscheidet. Unter anderem enthält die Collector's Edition eine Alb-Figur, die wir im Video natürlich auch auspacken.

Elex wird am 17. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Im Test zu Elex verraten wir, welche Stärken und Schwächen das Open-World-Rollenspiel hat.

Collector's Edition gewinnen: Zum Elex-Quiz