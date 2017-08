Uncharted: The Lost Legacy - Intensiver Launchtrailer schickt Chloe und Nadine ins Abenteuer

Samstag, 19. August 2017 um 13:00

Am 23. August erscheint mit Uncharted: The Lost Legacy die erste Story-Erweiterung des Uncharted-Franchises. Nachdem Uncharted 4: A Thief's End Nathan Drake allerdings in den Ruhestand geschickt hat, dreht sich in The Lost Legacy alles um seine alte Bekannte Chloe Frazer, die sich mit Ex-Söldnerin Nadine Ross zusammengetan hat, um den Stoßzahn des Ganeha zu suchen.

Mehr: Uncharted: The Lost Legacy - So lang ist die Spielzeit & Alle Kapitel im Überblick

In Sachen Action und Zerstörung steht ihr Abenteuer dem von Nathan dabei in nichts nach, denn auch Chloe und Nadine müssen sich mit jeder Menge Söldner rund um den neuen Bösewicht der Reihe, Asav, herumschlagen, um an ihr Ziel zu gelangen. In unserem Test konnte Uncharted: The Lost Legacy beeindrucken und der nun veröffentlichte Launchtrailer könnte noch ein wenig mehr dafür Sorgen, Lust auf das Action-Abenteuer zu machen, das uns dieses Mal nach Indien führt.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint als Standalone-Erweiterung am 23. August 2017 exklusiv für PS4.