Uncharted: The Lost Legacy - Neuer Kurztrailer zeigt actionreiche Spielszenen

Samstag, 12. August 2017 um 13:30

Sony hat einen neuen Kurztrailer für Uncharted: The Lost Legacy veröffentlicht. Obwohl es sich nur um knapp 30 Sekunden handelt und das Ganze eher an einen TV-Commercial erinnert, gibt es etliche actionreiche Spielszenen aus dem PS4-exklusiven Spiel zu sehen.

In Uncharted: The Lost Legacy schlüpft ihr erstmals in der Uncharted-Geschichte nicht in die Rolle von Abenteurer Nathan Drake, sondern erlebt eine Geschichte mit Chloe Frazer, der Diebin aus Uncharted 2 & 3, sowie Nadine Ross, der Antagonistin aus Uncharted 4. Geschichte und Gameplay, sollen enger miteinander verknüpft werden, unter anderem wird sich die Beziehung der beiden Charaktere auch auf das Gameplay auswirken. Der Titel soll zudem die bislang größte frei begehbare Spielwelt der Seriengeschichte bieten.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August 2017 für die PS4.